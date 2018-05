Raúl Jiménez completou 27 anos no passado dia 5 mas, devido aos compromissos do campeonato, o futebolista do Benfica apenas festejou no último fim de semana. Numa celebração que teve como tema o México, país de onde é natural, o jogador contou com muitas surpresas, rodeado de amigos. Nas redes sociais, a namorada de Raúl partilhou uma imagem com o seu mais que tudo. "És o melhor companheiro de vida", escreveu.