Nani publicou ontem, no Instagram, uma fotografia com alguns companheiros de Orlando City na chegada ao Walt Disney World Resort, na Florida. “A equipa chegou”, comentou o internacional português, satisfeito pelo reinício do futebol nos Estados Unidos.





O torneio ‘MLS is Back’, que arranca a 8 de julho, junta as 26 equipas da liga norte-americana no complexo desportivo da ESPN, no parque de diversões criado por Walt Disney. O vencedor irá disputar a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2021.