Não há rivais para Carolina Stramare

Carolina Stramare continua nas bocas do Mundo desde que foi coroada, em 2019, Miss Itália. A imprensa cor-de-rosa transalpina afirma que Christian Maldini é a vítima mais recente a cair na sua ‘rede’ tentadora, ao ser apanhado em Garibaldi ao lado da beldade. E parece não haver conflitos de interesse entre o filho do ex-defesa Paolo Maldini, diretor técnico do AC Milan, e a modelo, sabido que a Juventus de Cristiano Ronaldo é o clube do coração da bela italiana.