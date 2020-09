Natalie Barulich, a beleza dos Balcãs

Ela é modelo, é croata e começou a andar nas bocas do mundo por causa de um romance com o músico colombiano Maluma. Entretanto, parece que a história de amor acabou, com Natalie a ser apontada como a nova namorada de Neymar. Enquanto a coisa não se confirma e os dois vão ‘driblando’ a imprensa cor-de-rosa, a jovem vai entretendo os mais de três milhões de seguidores da melhor forma que sabe e que lhe assenta. Com Neymar a assistir de camarote, claro!