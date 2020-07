Natalie Portman: Assim se vê a força das mulheres…

Natalie Portman é a atriz que dá a cara de uma nova equipa para jogar na liga feminina de futebol na época de 2022. A protagonista de ‘Cisne Negro’, com que ganhou um Oscar, lidera uma ‘troupe’ de figuras de Hollywood e do mundo do desporto, tendo ainda como sócios o marido e a filha da tenista Serena Williams. A equipa tem o nome provisório de Angel City, tendo Los Angeles como sede. Será a primeira vez numa década que a cidade voltará a acolher o futebol feminino profissional.