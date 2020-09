Nathália Félix seduziu o quase meio milhão de seguidores que tem no Instagram, com um retrato escaldante das férias que passou em Bodrum. "A última fotografia da viagem", disse a companheira de Douglas Costa, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus. Com o futuro indefinido na Vecchia Signora, o brasileiro e a namorada foram conhecer o que de melhor a Turquia tem para oferecer.