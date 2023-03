Nathália Zannin livre e feliz

Empresária, dançarina e modelo, Nathália Zannin saltou para o mundo dos famosos como dançarina do ‘Domingão do Faustão’, um dos programas mais famosos da televisão brasileira e onde esteve durante seis temporadas. Com 30 anos acabados de fazer diz que sempre se imaginou a passar a barreira dos ‘trintas’ casada e com filhos, mas que nada disso se comprovou. “Estou solteira e passo o tempo a viajar [anda sempre em digressão como bailarina dos artistas Leonardo e Bruno & Marrone]. Quanto à crise da idade diz que é mito: “Sinto-me mais bonita, mais segura, mais feliz, mais livre e zero crises!!”.