Não foi só dentro do United Center, em Chicago, que se fez a festa da NBA All-Star, este fim de semana. Para aqueles que não conseguiram bilhete para entrar no pavilhão, mais de 3.000 ‘strippers’ aliciavam os adeptos a visitarem as dezenas de clubes para cavalheiros que pululam na Cidade Ventosa. E melhor, prometiam não distraí-los dos jogos...