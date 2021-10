Nelson Évora brilha no mundo da moda: «Sinto-me confortável»

Nelson Évora apresentou esta terça-feira a sua nova campanha da Intimissimi Uomo, na loja da marca na Baixa lisboeta.





O atleta olímpico português de triplo salto conversou com, explicando os desafios que o mundo da moda lhe trouxeram, que esta parceria é de sucesso, revelando ainda que é igualmente perfeccionista nesta área.Quanto à questão desportiva, Nelson Évora garante que a sua lesão está quase debelada e que ainda tem muitos objectivos por concretizar…Nélson Évora - É um grande orgulho, nunca imaginei na minha infância que isso isto ia acontecer um dia. Tenho a agradecer a todas a pessoas que fizeram daquilo que sou hoje, treinadores, equipas multidisciplinares, a minha agência GLAM, que sempre se preocupou em criar uma marca do atleta. E hoje, eu estar aqui a ser o embaixador da Intimissimi Uomo, e ver estas fotos minhas por todo o lado na loja, uma campanha tão espectacular... enche-me o coração e estou muito felizNE - Sinto-me à vontade. Sempre me senti bem com o meu corpo, mas tenho a noção que nem toda a gente tem de ter um corpo cheio de músculos, ou ter um corpo de modelo. O mais importante é sentirmo-nos bem e sabemos que podemos vestir o mesmo. E é isso que marca, a Intimissimi Uomo pretende também.NE - Competir é aquilo que mais gosto de fazer, é algo que faço há trinta anos. Comecei a fazer atletismo a partir dos 7 anos, e de forma mais profissional há 18/19 anos. Mas para mim entrar numa pista e treinar é onde me sinto muito mais confortável. Mas ao longo dos anos também me fui habituando a fazer este tipo de campanhas e sair da minha zona de conforto, fora da pista e trabalhar com marcas como a Intimissimi Uomo, e tentar fazer o melhor que posso. Eu a e marca estamos unidos na comunicação.NE - Sem dúvida, temos os fotógrafos, equipa de filmagens, toda a equipa que está atrás e que prepara a campanha. Olham para o seu embaixador, tentam perceber como ele é e tentam fazer uma campanha que seja como eu, como uma luva. E não sinto que tenha saído muito da minha zona de conforto para fazer a minha campanha, porque até como podem ver foi feita numa pista de atletismo, onde eu me sinto mais à vontade possível.NE - Acho que acima de tudo a Intimissimi Uomo quer mostrar que é uma marca não só para as mulheres mas também para os homens. Que existe uma marca que se preocupa com roupa interior, roupa confortável, com detalhes especiais que dá uma certo estilo e conforto para nós homens. Nunca tivemos isto, acaba por ser inovador, porque tudo está sempre direcionado para as mulheres, muito mais do que para os homens, que somos muito menos consumidores. Portanto esta campanha é importante para estimular este mercado.NE - Sim, temos de cuidar muito bem do nosso corpo, é o único que temos. Devemos sentirmo-nos bem, ser vaidosos q.b., e nos pequenos detalhes vermos quais aqueles homens que cuidam do seu corpo e os que são desleixados. Nos dias de hoje é imperativo cuidarmos da nossa aparência.NE - Não é só a geração nova, é mesmo uma questão cultural. Se formos ver vemos em Itália, de onde é a Intimissimi Uomo, acaba por ser uma país onde vemos que os homens são muito mais cuidados, vestem-se bem. Se sinto inovação nesse sentido? Estamos a caminhar nessa direação. Ao longo da minha carreira a primeira vez que participei num evento relacionado com moda foi participar o Moda Lisboa com o Nuno Gama... tinha 23 anos. Temos estilistas muito bons, com grande renome, e não damos o devido valor. Damos sempre mais valor àquilo que vem lá de fora. E nós, portugueses, somos conhecidos pelo detalhe, pelo qualidade. Devíamos dar muito realce ao que fazemos em Portugal. Seguirmos este exemplo da Intimissimi Uomo, que se preocupa com estas questões.NE - Sim, é uma forma de estar. Não dá par desligar e ligar. Não dá para ser uns dias perfeccionista e noutros não. Faz parte da personalidade, da minha forma de estar na vida. Quando fazemos algo, fazemos bem. Se não é assim, não vale a pena.NE - Aqui felizmente isso não depende só de mim, depende de toda a equipa que está por trás [risos]. Não sei como fica o público mas eu fico super contente com o resultado final. E depois perto do fim manda-me para eu ver se algo está errado com a campanha... e eu penso... é ridículo estarem a perguntarem-me se algo está errado, porque está tudo tão perfeito. E quem sou eu para dizer que não está! Tenho recebido feed positivoNE - Fora da moda, estou a recuperar, estou na fase final da recuperação da lesão que contraí nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Finalmente já estou quase recuperado e dentro de poucas semanas já retomarei o trabalho a 100% com a minha equipa.NE - Sim. Eu vou 'step by step' [passo a passo]. Agora o meu primeiro objetivo é recuperar, depois é começar os treinos, ver como o meu corpo reage. E sei que sou bastante perfeccionista e exigente, e de repente vem um clique e vem o Nelson competitivo e quer competir.NE - Sem dúvidas. Quando eu sinto e vejo essa hastag é porque eu estou em modo 'game', sinto-me apto para voar, e eu gosto disso. O 'Voa Nelson' é quase como um slogan para mim.NE - Tenho a agradecer todo o carinho que tenho recebido após o Jogos Olímpicos, e antes também. Ao contrário do que se fala muito, que não interessa, a minha experiência pessoal quando eu me cruzo com centenas de portugueses por onde vou passando o feedback é sempre espectacular, é um carinho espectacular, e eu tenho de agradecer.NE - Sim, sem dúvida, não tenho nada a provar e sinto-me bastante acarinhado pelos portugueses.