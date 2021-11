E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

çO aniversário foi há uma semana mas só este fim de semana Nélson Semedo pode celebrar os seus 28 anos. O defesa do Wolverhampton juntou família e colegas de equipa para jogarem numa simulação do ‘Squid Game’, a popular série televisiva sul-coreana que já conta com milhares de fãs.