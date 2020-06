Nem Dani Alves resistiu a comentar o visual de Cristiano Ronaldo

Sempre que Cristiano Ronaldo coloca uma foto nas redes sociais o sucesso é garantido. Não somos nós que o dizemos, mas sim a quantidade de interações, com números que andam sempre perto ou até acima dos 10 milhões de gostos e vários milhares de comentários. A foto mais recente, colocada este sábado, foi uma das que mais reações provocou nos últimos tempos, tudo por causa do visual descontraído do dianteiro da Juventus.





Yo como especialista em moda digo que és; Inolvidable! https://t.co/CNY8GRAhVw — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) June 27, 2020

Ora, às habituais reações de colegas de equipa ou de seleção na própria publicação, juntou-se uma outra de uma origem totalmente inesperada. Falamos de Dani Alves, um jogador que tantas vezes se desentendeu com CR7 no relvado, que deixou a sua opinião no Twitter e, claro, de uma forma... à Dani Alves. "Eu como especialista de moda digo que é inesquecível!", atirou o brasileiro, em resposta a um 'tweet' do correspondente da ESPN em Barcelona.