Os modelos em detalhe:



New Balance WX611: um modelo que derruba todo o volume desnecessário para que possam executar os exercícios com a máxima eficiência. Dotado de estilo low-cut para maior mobilidade, destacando-se ainda a parte superior de malha leve com reforço de TPU.



Minimus 20v7 Trainer: com um novo upper desenvolvido em nylon para um suporte aprimorado e janelas de ventilação de malha numa mono meia para maior respirabilidade. Conta ainda na sola com Vibram, uma peça que proporciona tração confiável e o contacto com o chão necessário para uma postura natural durante os treinos mais duros. Pesa 194gr.

Com muita boa disposição e animação, a New Balance reuniu na terça-feira ao final da tarde várias figuras bem conhecidas do grande ecrã para um treino diferente do habitual na praia de Carcavelos. A iniciativa, que serviu para a marca mostrar em Portugal os novos ténis de 'training', consistia num treino dado em pleno areal pela equipa FHIT.UNIT, no qual marcaram presença os embaixadores da marca Jorge Corrula, Paula Lobo Antunes e Vanessa Martins, assim como outras personalidades, tais como Marco Costa, João Mota, Rodrigo Paganelli, Catarina Miranda, António Maria, Catarina Sikiniotis, João Montez e Inês Gutierrez.Neste evento, o New Balance Sunset Training, que foi a primeira atividade deste género da marca no nosso país, os participantes calçaram os últimos lançamentos da marca no segmento de training: os New Balance WX611 foram utilizados pelas senhoras e os senhores calçaram os Minimus 20v7 Trainer.

Autor: Fábio Lima