Neymar adere à moda dos carecas

A história começou este fim de semana com o ‘rapanço’ da cabeça de José Mourinho. Na altura, o treinador do Tottenham justificou-se, ao explicar que o primeiro corte ficou mal feito por ter adormecido no barbeiro. Agora, foi Neymar a rapar o cabelo, num corte capaz de fazer inveja a qualquer recruta militar. Para amostra ficaram apenas a barba e o bigode, ao melhor estilo de um ‘hipster’. "Bond duuus Karekaa", comentou o avançado do PSG com um ar bem-disposto, embora esteja ainda a recuperar de uma arreliante lesão.