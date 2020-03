Neymar não defrontou o Dijon, sábado, por se encontrar castigado, mas esteve no Parque dos Príncipes a assistir à partida bem acompanhado. Além do habitual grupo de amigos, o internacional brasileiro fez-se acompanhar da cantora norte-americana Jimmy Neutch- Shumpert (nascida Teyana Taylor), com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.





Tanto Neymar como a cantora partilharam fotos dos dois, com looks deveras extravagantes. "Obrigada por tudo. Diverti-me muito", escreveu a cantora, que recebeu uma camisola do PSG com o seu nome.