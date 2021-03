Neymar decidiu comprar uma luxuosa mansão no Rio de Janeiro, no Brasil, que pertencia aos seus sogros, pais da ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine. O avançado do PSG pagou mais de dois milhões de euros pelo imóvel com mais de 500 metros quadrados de terreno, acabamentos luxuosos, ginásio e um amplo jardim com piscina.