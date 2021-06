Neymar marcou um golo à Venezuela na Copa América e fez para as câmaras um coração com as mãos, lançando o alerta nas revistas cor de rosa no Brasil. O craque canarinho tem um novo amor?





No Instagram o avançado do PSG explicou depois que "queria identificá-la, mas ela não deixa". Há quem diga que se trata de Emilia Mernes, uma cantora argentina com quem tem sido fortemente ligado nos últimos meses.Neymar e Emilia, de 24 anos, terão trocado várias mensagens nas redes sociais.