Neymar denunciado por homofobia

Está cada vez mais confusa a relação da mãe de Neymar com o namorado Tiago Ramos, mas agora é o avançado do PSG a estar no centro da polémica. Em conversa com amigos num vídeo, chamou “veadinho” (termo depreciativo brasileiro para homossexuais) ao rapaz, após o estranho acidente que o levou a ser transportado de urgência ao hospital. Entretanto, a conversa foi filtrada e ativistas pela igualdade de género denunciaram o internacional brasileiro por homofobia.