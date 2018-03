Continuar a ler

Marquezine acompanhou bem de perto Neymar quando o jogador foi submetido a uma cirurgia, em Belo Horizonte, para debelar uma lesão no pé direito.





Marquezine acompanhou bem de perto Neymar quando o jogador foi submetido a uma cirurgia, em Belo Horizonte, para debelar uma lesão no pé direito.

Embora ainda nada tenha sido confirmado oficalmente, a impresa brasileira avança esta quarta-feira que Neymar e a atriz e modelo Bruna Marquezine vão casar. A 'Folha de Pernambuco' cita fonte próxima do casal e garante que a cerimónia vai ter lugar no arquipélago Fernando Noronha, no Brasil, onde anunciaram o reatamento do namoro, no Natal.O namoro de Neymar e a atriz tem sido marcado por altos e baixos, mas depois de três roturas, voltaram a conciliar-se nas paradisíacas praias de Fernando Noronha.