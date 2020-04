Neymar em nova polémica após 'like' em tweet contra Bolsonaro

Neymar está novamente no centro de uma polémica, desta vez com Jair Bolsonaro. Segundo relata a imprensa brasileira, o Twitter agitou-se nos últimos dias devido a um 'like' da conta oficial de Neymar a um post de Ciro Gomes, candidato do Partido Democrático Trabalhista derrotado nas eleições presidenciais brasileiras.





Tweet Neymar Tweet Neymar

A notícia espalhou-se rapidamente: Neymar tinha 'gostado' da publicação:" Vendo o gesto tresloucado de Bolsonaro hoje: PATIFE!".No entanto, pouco tempo depois voltou a trás e o 'like' foi retirado. Segundo o staff do craque brasileiro tudo se deveu a erro interno da equipa que gere as redes sociais, retirando qualquer responsabilidade ao futebolista brasileiro do PSG.Recorde-se que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está a ser duramente criticado pelas suas afirmações e atitudes no que diz respeito à pandemia de Covid-19.