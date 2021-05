No Brasil o dia da mãe foi comemorado ontem e Neymar deixou uma tirada humorística nas redes sociais, numa alusão às muitas namoradas que lhe são atribuídas.





"Feliz dia da mãe para a sua mãe. Aquela minha sogra", escreveu o avançado do PSG nas stories do Instagram.Desde que terminou o relacionamento com a atriz Bruna Marquezine o futebolista não voltou a assumir publicamente uma relação, mas muitas foram-lhe atribuídas pela imprensa cor de rosa...