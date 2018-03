A recuperar de uma cirurgia a que foi submetido ao pé direito, Neymar tem contado com o apoio incondicional da namorada, Bruna Marquezine. O craque do Paris Saint-Germain recebeu a visita da atriz na sua mansão, em Mangaratiba, que fica a 130 quilómetros do Rio de Janeiro. No Instagram, partilhou uma imagem dos dois a almoçar e escreveu na legenda: "Matando a saudade". Para estar com o namorado, Bruna Marquezine viajou de helicóptero e mostrou-se encantada com a paisagem do Rio de Janeiro numa foto que divulgou. Recorde-se que o casal tem aproveitado ao máximo o tempo para namorar, depois de ter reatado a relação nos últimos dias de 2017.