Wanda Nara foi uma das convidadas para a festa de aniversário que o avançado do Paris Saint-Germain celebrou este sábado numa discoteca da Cidade-Luz. O tema já estava definido – noite do branco –, mas quer o anfitrião, quer os convidados não resistiram a usar pormenores com muita cor. Divertido foi Neymar ter impedido os convivas de levarem os telemóveis para a festa, para não haver polémicas.