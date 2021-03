Neymar tem conta verificada no Tinder: «Espero que estejam a representar-me bem»

Neymar tornou-se este domingo tema de conversa nas redes sociais por conta de uma imagem que começou a circular, na qual é possível ver-se uma captura de ecrã da plataforma Tinder com um perfil do avançado brasileiro com a conta verificada. O problema é que tal não corresponde à verdade e o avançado do Paris SG não tem perfil naquela rede social de 'engates' - pelo menos é isso que o próprio garante.





Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

Ainda assim, Neymar não parece muito chateado com a situação e até levou tudo na desportiva, conforme se viu pelo 'tweet' que deixou esta manhã. "Espero que quem esteja a usar o Tinder com o meu nome... esteja representando bem hein", atirou o brasileiro, numa publicação na qual juntou ainda as hashtags "#NaosouEu #ÉFAKE".