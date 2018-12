Neymar vai passar o 'réveillon' em festa de arromba com amigos na Bahia

Neymar é um dos convidados de honra do Reveillon 'Mil sorrisos', na Bahia, escreve este sábado o site UOL. A festa já tem lotação esgotada, com os bilhetes a custarem cerca de 450 euros. O craque do PSG não pagou um cêntimo, logicamente...A música ficará a cargo do DJ Dennis, de Guga Guizelini e do trio 'Odds' e Neymar não estará sozinho. Lucas Lima, jogador do Palmeiras, Arthur Melo, do Barcelona, e o surfista Gabriel Medina (grande amigo do internacional canarinho) também estarão na festa, que terá bar aberto.Neymar, os amigos e o filho estão hospedados numa mansão localizada a sul da paradisíaca região da Bahia, uma casa dotada de heliporto e de um lago artificial.