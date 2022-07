Nick Kyrgios está a ser acusado de agredir a ex-namorada e vai ser ouvido em tribunal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nick Kyrgios está a ser acusado de ter, alegadamente, agredido Chiara Passari, a sua ex-namorada. O tenista australiano, de 27 anos, vai ser ouvido em tribunal em agosto e, se for considerado culpado, pode enfrentar uma pena de até dois anos de prisão.De acordo com a imprensa australiana, Kyrgios "terá agarrado a sua antiga companheira", num incidente que teve lugar em dezembro de 2021."A polícia australiana pode confirmar que um homem de 27 anos vai ser ouvido no Tribunal da Magistratura a 2 de agosto, relativamente a uma acusação de agressão depois de um incidente em dezembro de 2021", pode ler-se em comunicado das autoridades.