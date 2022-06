Nick Kyrgios já terá gastado qualquer coisa como 745 mil euros em multas ao longo da carreira, pelo seu mau comportamento nos ‘courts’ de ténis. "Acho que não foram justos comigo", explicou o tenista australiano no podcast ‘Turn Up the Talk’. A multa mais elevada, de 105 mil euros, aconteceu em 2019 no Masters de Cincinnati: insultou o árbitro e cuspiu para o lado antes de sair do campo.