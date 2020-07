Nicole Scherzinger continua a publicar, no Instagram, retratos sobre os lugares que mais a impressionaram no nosso país. Com o namorado Thom Evans, a ex-companheira de Lewis Hamilton publicou, terça-feira, uma esplêndida fotografia do Algar de Benagil, no Algarve. "A descobrir novos mundos", comentou a cantora das Pussycat Dolls. Um coração a mencionar o nosso país remata a publicação.