Nora Segura livre e bela

Nora Segura continua a incendiar o Instagram com fotografias que deixam pouco a dizer sobre a ótima forma em que se encontra. Mais feliz deverá agora a modelo sueca ficar ao saber que o marido Tim Howard já encontrou uma solução para entrar numa nova fase da sua carreira profissional. O ex-guardião do Colorado Rapids, que pendurou as luvas na última temporada, é desde ontem o novo diretor desportivo do Memphis 901 FC. A equipa milita na 2.ª Divisão da liga norte-americana, da qual Howard é sócio minoritário.