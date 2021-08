Nova tatuagem de Margarida Corceiro

A namorada de João Félix é uma fã assumida do filme ‘Rei Leão’ e eternizou a imagem da personagem Simba no seu corpo.





Margarida Corceiro e a irmã, Beatriz, tatuaram a personagem principal da trama nas costas e partilharam o resultado com os fãs. "Agora, para além da mensagem, de todas as memórias e boas recordações que o filme nos deixou para sempre, temos o nosso Simba marcado no nosso corpo".A jovem reforçou, ainda, que a tatuagem que fez "é muito mais que um desenho muito mais que um leãozinho ou uma personagem".