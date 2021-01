Max Verstappen namora com a filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet. O piloto da Red Bull Racing oficializou a relação com a descendente do tricampeão brasileiro de Fórmula 1 através das redes sociais. O arranque de 2021 trouxe ao piloto uma nova história de amor. O anúncio da boa-nova foi acompanhado de uma fotografia do casal.