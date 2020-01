Novo inquilino para alegrar o lar de Filipa Brandão

A fotografia é suficientemente amorosa para deixar embevecido qualquer amigo dos animais. Filipa Brandão publicou ontem a fotografia do mais recente membro do lar que partilha com Cédric Soares. ‘Romeu’, assim se chama o cachorrinho, até parece estar a posar para o retrato. Em menos de duas horas, a publicação já tinha recebido mais de mil gostos, com o defesa do Southampton a ser dos primeiros a mostrar a sua alegria. Falta agora ‘Romeu’ começar a roer tudo o que lhe vier aos dentes...