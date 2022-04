‘Treinador de Elite: Quem És?’, de Jerry Silva, é apresentado segunda-feira, em Lisboa, na Universidade Autónoma. A debater o tema do livro estarão, além do autor, o ex-internacional Nuno Gomes, licenciado em Gestão do Desporto, e Alexandre Mestre, especialista em Direito do Desporto e professor na UAL.