Nuno Santos radiante com nascimento do segundo filho: «Obrigado mamã por mais este príncipe»

Nuno Santos e Diana, companheira do extremo do Sporting, tiveram uma prenda de Natal antecipada. O casal recorreu este domingo às redes sociais para anunciar a chegada do segundo filho."19/12/2021 mais um presente de Deus! Obrigado mamã por mais este príncipe. Amamos-te muito, és o nosso orgulho", escreveu o jogador dos leões, através da sua página oficial do Instagram.A publicação contou ainda com comentários de companheiros de equipa, antigos colegas de Nuno Santos e outras figuras do desporto. "Parabéns, irmão", escreveu, por exemplo, Pedro Porro.