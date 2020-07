Sábado, às 21h00, o S. Luiz, em Lisboa, recebe os Batida de Pedro Coquenão. Batizado ‘The Algorithm is Not African!’, o espetáculo criado para o ‘#TheRootsAfricaDay’, a convite dos The Roots, insere-se na série de concertos organizados pela Musicbox na sala lisboeta até ao final do mês. Os bilhetes custam 13 euros.