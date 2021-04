O apelo sexual de Haley Kate

Será uma Barbie ou uma amazona dada às artes da guerra? Haley Kate é daquelas mulheres que transpira confiança, força e apelo sexual, ou seja, todas as qualidades inspiradoras para uma modelo e treinadora de fitness de alto gabarito. O ginásio é agora o seu terreno de eleição, mas antes chegou a abraçar as artes marciais, o futebol e o basquetebol. “Fui sempre aquela rapariga que pode sair com qualquer homem sem medo”, sublinhou Haley Kate numa entrevista.