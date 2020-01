O taco de baseball com que o mítico Babe Ruth fez o seu 500.º ‘home run’, a 11 de agosto de 1929, foi leiloado no sábado por uns opíparos 897.905 euros. O bastão foi oferecido há mais de 70 anos pelo jogador dos New York Yankees a Jim Rice, antigo ‘mayor’ da cidade de Suffern. O bastão manteve-se, desde então, na família do político até ao fim de semana passado.