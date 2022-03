O bom gosto de Cindy Prado

Cindy Prado escolheu as Maldivas para distribuir bom gosto e sensualidade em mais uma escaldante produção fotográfica. Sempre em boa forma física, o bronze da beldade americana faz inveja a todos os fãs, que já estão fartos do frio do Inverno. A modelo não esconde a sua paixão pela boa forma – vai cinco vezes por semana ao ginásio – e adora uma boa partida de ténis nos intervalos das viagens que faz pelos lugares mais paradisíacos do nosso planeta.