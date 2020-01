O brilho do Natal de Wanda Nara

A mulher do jogador Icardi mostrou-se mais uma vez despida de preconceitos e posou com um conjunto vermelho em que brilho e ousadia não faltaram. Com um decote revelador, desejou Feliz Natal a todos e recebeu rasgados elogios. Apesar das curvas irresistíveis de Wanda, quem consegue resistir é o próprio companheiro quando joga. A apresentadora de televisão garantiu recentemente que não tem relações sexuais com Icardi antes das partidas nos relvados – só depois, e é se o jogo correr bem!