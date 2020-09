O bronze de Anitta que fez furor nas redes sociais

Anitta voltou a surpreender com mais uma imagem sensual nas redes sociais. A estrela do funk levou os fãs ‘ao delírio’ ao mostrar-se com um fato de banho verde que deixou evidente a marca do bronzeado. Os admiradores depressa perceberam que se tratava de um visual para um novo projeto e ficaram ansiosos para ver o que a ‘bomba’ brasileira está a preparar. “Tu fazes sempre sucesso”, “Diva do Brasil”, foram alguns dos comentários perante a sensualidade da cantora.