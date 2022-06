Raquel Jacob já deu o nó com José Sá, num casamento pelo registo civil na segunda-feira. O casal justificou a "pressa" por questões burocráticas: só assim a ex-atriz de ‘Morangos com Açúcar’ consegue o visto para residir no Reino Unido. "Quanto ao casamento religioso com festa", só deverá acontecer "entre 2023 e 2025!", brinca a ‘influencer’.