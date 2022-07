Shakira tem tido um pilar fundamental durante o seu processo de divórcio com Gerard Piqué e é uma pessoa bem conhecida do público. Segundo a imprensa internacional, a cantora não toma nenhuma decisão em relação à crise do seu casamento sem se aconselhar com Alejandro Sanz. Terá também sido o cantor a indicar a advogada Pilar Mañe à amiga e a incentivá-la a abandonar Barcelona e a fixar-se em Miami.