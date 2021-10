O dia em que Marcelo pintou o cabelo de "louro galinha" por causa da namorada

Marcelo esteve com a mulher num programa da TVE e contou como conheceu Clarice Alves, com quem tem dois filhos, Enzo e Liam.





O defesa brasileiro do Real Madrid revelou que a história de amor começou na infância, mas que foi preciso alguma persistência para conquistar Clarice. "O meu melhor amigo tinha uma irmã muito bonita e eu pedi-lhe ajuda, mas ele não me ajudou em nada", contou o futebolista, de 33 anos.Mas o namoro lá acabou por acontecer. "Fomo-nos conhecendo, ficámos muito amigos e vimos que tínhamos em comum outras coisas, que gostávamos de estar juntos, mas não apenas como amigos. Foi aí que as coisas começaram", explicou Marcelo.Clarice recordou, por sua vez, a primeira vez que viu o amigo do irmão. "Fui ver um jogo de futsal, eles estavam na mesma equipa. Conheci-o e ele não parava de falar. Sempre com esta energia, no máximo. Recordo como se fosse hoje", explicou a mulher do futebolista. "Ele era o melhor amigo do meu irmão, por isso podes imaginar como era: viajava connosco, saíamos juntos..."O que ninguém esperava é que Marcelo revelasse uma loucura que chegou a fazer pela amada: pintou o cabelo de "louro galinha"! "Ela queria uma boneca, pois ali estava eu. Queria fazer algo diferente e eu pensava que assim ia conquistá-la. O meu pai é que não gostou nada..."