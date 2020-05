Maria de Tomás, irmã do ex-jogador do Benfica Raul de Tomas, junta já uma legião de fãs nas redes sociais. Com um fato de banho reduzido e com as curvas em grande evidência, a jovem captou de imediato a atenção dos fãs e seguidores que não resistem à sua ousadia e sensualidade. "Festa nos Estados Unidos", pode ler-se na legenda da fotografia, referindo-se ao padrão do fato de banho que levou os fãs à loucura.