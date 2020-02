O feitiço sensual de Daniela Lanio

Muitas horas no ginásio marcam o dia a dia de Daniela Lanio, uma americana que tem impressionado os internautas com as audazes imagens que publica no Instagram. Dona de um corpo a roçar a perfeição, rematado por um olhar travesso, a rapariga de 23 anos tem sabido enfeitiçar os quase um milhão de fãs que já coleciona na rede social. Quando não está entretida a publicar retratos do seu esbelto corpo, surge em arrojadas produções fotográficas para conceituadas marcas de fatos de banho. E, com o Carnaval à porta, também oferece injeções de amor!