O maior defeito de Alphonso Davies: «Nunca baixa a tampa da sanita!»

Jordyn Huitema revela-se em todo o esplendor, mostrando que as futebolistas não ficam atrás de mulheres com um corpo esculpido. De férias com o namorado Alphonso, responderam no seu canal do YouTube a várias questões. "O que te incomoda mais em Davies?", perguntou um dos fãs. "Ele nunca baixa a tampa da sanita!", retorquiu de imediato a atacante da equipa feminina do PSG. "Eu sempre morei sozinho…", tentou defender-se o campeão europeu pelo Bayern Munique