O novo apartamento milionário de Messi em Miami: 511 metros quadrados e luxos que não acabam

São 511 metros quadrados (só o terraço tem 195...), por onde se distribuem quatro quartos, quatro casas de banho e, entre tantos outros luxos, uma divisão refrigerada com capacidade para mil garrafas de vinho. Assim é o apartamento no que Lionel Messi comprou e que ocupa o 9.º andar de um luxuoso edifício de Sunny Isles, no norte de Miami.





Segundo escreve o The Real Deal, o craque argentino do Barcelona desembolsou 7,3 milhões de dólares (6,05 milhões de euros) pelo imóvel, já mobilado e com vista para o mar.O edifício de 39 andares tem seis piscinas, um spa, ginásio, salão de ioga, um parque infantil, um bar de champanhe e uma adega.O mesmo site recorda que, há dois anos, Messi comprou um apartamento na Porsche Design Tower, também em Miami, por 5 milhões de dólares (4,1 milhões de euros).