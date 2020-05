O novo visual de Dolores Aveiro

A mãe do capitão da Seleção Nacional teve, há dois meses, um grande percalço de saúde que a mandou para a cama de um hospital, mas Dolores Aveiro está a recuperar e bem. Sorridente, a matriarca mostrou o novo look, depois de ter ido ao cabeleireiro, sendo que entretanto abriram na Madeira. Os elogios nas redes sociais são muitos. O pior agora são as saudades dos netos e do filho CR7 que já regressaram a Itália.