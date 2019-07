O pesadelo da mulher de Nainggolan: «Pela primeira vez tenho medo de começar um novo dia»

Claudia Lai Nainggolan não está a viver dias fáceis. A mulher do jogador do Inter - que já não faz parte dos planos do emblema italiano - anunciou esta quinta-feira que vai iniciar quimioterapia para combater o cancro que enfrenta."Estou a viver um pesadelo há um mês e pela primeira vez na minha vida tenho medo de começar um novo dia", escreveu a manequim italiana no Instagram.E prosseguiu: "Esperava que este dia chegasse o mais tarde possível, mas não foi assim. Os dias voaram e com eles também a minha alegria. A partir de hoje vou começar um novo caminho da minha vida... A QUIMIOTERAPIA. E quem diria que a Claudia pela primeira vez na sua vida teria medo de começar um novo dia. Medo é dizer pouco. Depois de muitas lágrimas derramadas, é hora de ir e lutar contra esta besta feia. ?Agradeço com todo o coração à família e aos amigos que me ajudaram a aproveitar melhor esse mês, dando-me toda a força e pensamentos positivos para encarar tudo... mas acima de tudo conseguiram controlar o meu humor (com um alto nível de tolerância)".