O plano de Sara Carbonero para a vida

A mulher de Iker Casillas continua a revelar a energia positiva após vencer uma dura batalha contra o cancro e são várias as fotografias que vai partilhando ao longo dos dias com os seguidores com várias frases inspiradores. “Cercar-se de gente boa é sempre um bom plano”, escreveu Sara na legenda de uma nova imagem em que surge a relaxar no meio do campo. Como já é habitual, recebeu centenas de elogios. “Não podias ser mais bonita”, “Estás luminosa”, escreveram os fãs.