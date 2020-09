O poder de encanto de Francisca Brambilla

É fácil ficar encantado com Francisca Brambilla, uma italiana que não passa despercebida por onde quer que passe. Com uma capacidade encantatória junto de quem é alvo do seu desejo, ganhou projeção ao envolver-se com o basquetebolista Stefano Laudoni, levando-o a romper a relação com a namorada da altura. “O corpo está aqui, mas a cabeça está noutro lugar”, escreveu a apresentadora televisiva numa das suas mais recentes publicações nas redes sociais.